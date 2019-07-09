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Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО

Президент предложил увеличить срок пребывания пенсионеров на оккупированной территории с 59 дней до 1 года.

Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Президент Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве он напомнил, что сейчас пенсионерам-переселенцам разрешено находиться на оккупированной территории Украины не более 59 дней подряд. Иначе у них возникнут проблемы с получением пенсии.

Президент предложил увеличить срок с 59 дней до 1 года, сообщают Новости Донбасса.

"Давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень надеюсь, что через год у нас не будет этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на неподконтрольную территорию Донбасса.

"Тут у нас очень простое предложение: нужно, чтобы у нас был перечень продуктов, которые нельзя провозить, а не наоборот", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения.

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