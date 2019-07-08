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Зеленский уволил глав четырех райадминистраций в двух областях

Соответствующие распоряжения опубликованы 8 июля.

Зеленский уволил глав четырех райадминистраций в двух областях
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил глав четырех районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.

Соответствующие распоряжения опубликованы 8 июля на сайте главы государства.

Согласно документам, уволены глава Марьинской райгосадминистрации Донецкой области Владимир Мороз, Городоцкой райгосадминистрации Львовской области Владимир Ременяк, Мостиской райгосадминистрации Львовской области Степан Буняк, Самборской райгосадминистрации Львовской области Николай Фрей.

Причиной увольнения указано истечение срока полномочий предыдущего президента.

Напомним, 1 июля Зеленский уволил пятерых глав райадминистраций в Киевской области.

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