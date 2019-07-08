Представители националистических организаций провели акцию протеста у телеканала NewsOne в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
У здания телеканала собрались несколько сотен человек. Они держат плакаты и жгут файеры.
Также к офису телеканала приехали два автобуса с полицейскими. Обстановка в целом спокойная, конфликтов на данный момент нет.
Обновление. Здание, в котором размещен офис NewsOne, закидали дымовыми шашками и фаерами.
Активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", обрисовали окна окна и асфальт баллончиками.
Митингующие требуют забрать у телеканала лицензию.
Напомним, сегодня днем акция протеста прошла на ул. Банковой у здания администрации президента.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал "Россия 1" намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля. Позже телеканал заявил об отмене проведения телемоста.