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Националисты провели акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве (обновлено)

Митингующие требуют забрать у телеканала лицензию.

Представители националистических организаций провели акцию протеста у телеканала NewsOne в Киеве. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

У здания телеканала собрались несколько сотен человек. Они держат плакаты и жгут файеры.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Также к офису телеканала приехали два автобуса с полицейскими. Обстановка в целом спокойная, конфликтов на данный момент нет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Обновление. Здание, в котором размещен офис NewsOne, закидали дымовыми шашками и фаерами.

Фото: Александр Рудоманов

Активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!", обрисовали окна окна и асфальт баллончиками.

Митингующие требуют забрать у телеканала лицензию.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Напомним, сегодня днем акция протеста прошла на ул. Банковой у здания администрации президента.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал "Россия 1" намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля. Позже телеканал заявил об отмене проведения телемоста.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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