Экс-кандидат от "Слуги народа" заявила о незаконном исключении из списка

Елена Коробкова сообщила, что она и ее семья получают угрозы.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, которую накануне исключили из числа кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа", опровергла информацию, что сняла свою кандидатуру в народные депутаты с внеочередных выборов в Верховную раду.

Об этом Коробкова сообщила в Faecbook.

"Я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным", - написала она.

По словам Коробковой, она поддерживает Владимира Зеленского, его попытки изменить страну к лучшему, а также программу, с которой он шел на выборы. Однако, добавила она, не поддерживает олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента.

Коробкова считает, что причина исключения из списка - ее "принципиальная позиция как финансового эксперта относительно ПриватБанка".

"После чего в ГРУ включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами", - заявила она.

Также Коробкова сообщила, что она и ее семья получают угрозы, поэтому экс-кандидат просит защиты.

Как сообщалось, 7 июля политическая партия "Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка в депутаты Верховной Рады от партии. Из списка были исключены: Боярчук Роман Михайлович (№71), Витикач Виталий Викторович (№177), Кавун Ольга Александровна (№78), Соколов Михаил Юрьевич (№99), Рагимова Анастасия Борисовна (№170). Согласно сообщению, двое партийцев обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию: Баланюк Юрий Викторович (№164) и Коробкова Елена Анатольевна (№31).