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На Банковой проходит пикет с требованием арестова Медведчука за госизмену

Националисты пришли к администрации президента в ответ на намерение телеканала NewsOne провести телемост с Россией.

"Объединенные украинские националисты" пикетируют здание Администрации президента на Банковой в Киеве с требованием арестовать Виктора Медведчука за государственную измену. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Именно между телеканалом Медведчука "NewsOne" и кремлевским рупором "Россия24" 12 июля должна была состояться трансляция скандального телемоста. После ультиматума националистов владельцы канала, испугавшись акций протеста, отменили телемост", - сказано в сообщении.

Фото: Lb.ua

В Нацкорпусе подчеркивают, что "пятая колонна Кремля не исчезла из Украины и продолжает оккупацию информпространства нашего государства".

"Именно поэтому мы требуем от власти действенных шагов по врага: ареста предателя Медведчука и закрытия телеканала "NewsOne"", - говорится в сообщении.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, ранее сегодня стало известно, что телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский пропагандистский государственный телеканал "Россия 1" намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить" 12 июля. Позже телеканал заявил об отмене проведения телемоста.

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