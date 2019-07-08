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Защита Мангера обжаловала приговор убийцам Екатерины Гандзюк

Адвокат Мангера считает решение слишком мягким.

Защита Мангера обжаловала приговор убийцам Екатерины Гандзюк
Фото: Херсонские факты

Защита главы Херсонского облсовета Владислава Мангера обжаловала приговор убийцам Екатерины Гандзюк как слишком мягкий. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко, пишет агентство "Украинские новости".

"Мы подали апелляцию в прошедшую пятницу 5 июля... Мы считаем, что приговор излишне мягок", - заявил он.

Кроме того, защита Мангера подала апелляционную жалобу, так как считает незаконным то, что в приговоре указано, что правоохранителями установлен заказчик убийства активистки. Защита считает, что родственники убитой, в том числе отец, не имели права заключать соглашение с обвиняемыми о признании вины.

При этом Ильченко отметил, что апелляцию на приговор подала не только защита Мангера, но некоторые другие участники процесса.

Если бы апелляции не была подана, то приговор по делу Гандзюк вступил бы в силу 7 июля.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк, месяц спустя Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы - сроком от 4 до 6 с половиной лет.

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