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​Суд отпустил из СИЗО двух парней, которые избили и сбросили с моста мужчину ради видео

Преступление произошло в городе Днепр в апреле этого года.

​Суд отпустил из СИЗО двух парней, которые избили и сбросили с моста мужчину ради видео

Коллегия судей выпустила из СИЗО двух молодых людей 23 и 26 лет, которые избили мужчину и сбросили его с моста. При этом они снимали происходящее на видео.

Об этом сообщает местный сайт Verge.

Преступление произошло в городе Днепр в апреле этого года. Парни набросились на 48-летнего местного жителя, инвалида второй группы, на набережной и начали его избивать. Чтобы укрыться от ударов, тот перелез через перила моста, однако парни продолжали избиение. Не выдержал ударов, мужчина сорвался и упал с высоты на камни и, потеряв сознание, захлебнулся.

Нападавших задержали полицейские, а видео убийства и показания свидетелей стали неоспоримыми доказательства их вины. Дело было открыто по ч.2 статьи 115 УК (умышленное убийство по предварительному сговору, совершенное из хулиганских мотивов).

В июне материалы передали в один из райсудов Днепра. Однако, уже на подготовительном заседании суд удовлетворил ходатайство адвокатов обвиняемых: освободил их из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест.

"Коллегия судей отказала прокурору в продлении этим парням меры пресечения в виде содержания под стражей и отпустила их под домашний арест. Отпуская обвиняемых в убийстве под домашний арест, судебная тройка мотивировала свое решение тем, что…. "подозреваемые позитивно характеризуются по месту жительства", - рассказал адвокат Александр Багаури, представляющий интересы родственников убитого.

Напомним, в прошлом году в Ирпене Киевской области двое подростков 16 и 17 лет до смерти избили 49-летнего бездомного.

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