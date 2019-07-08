О сектантах и Боге не из КГБ

Можно сказать и так: достаточно долгая наша жизнь в советском политическом лагере была экскурсией по тайным уголкам имперских реалий. Собственно, никаких важных государственных тайн я там не узнал. Поскольку сам я тогда был объектом государственной тайны. Там, в лагере отбывали свой немалый, 25-летний срок наказания украинцы, литовцы, латыши и эстонцы, посмевшие не любить Сталина и присутствие его карателей на своих землях. Они, состарившиеся в тюрьмах и лагерях, по-прежнему не любили советскую власть и её предводителя Брежнева.

Фото: из фонда государственного музея истории ГУЛАГа

Их, 25-летников, скрывали от здоровой советской общественности. Одной из причин сокрытия живых людей был тот самый двадцатипятилетний срок. Поскольку в те годы согласно закону максимально возможный срок наказания был всего лишь 15 лет.

А ещё от здоровой советской общественности скрывали солдат срочной службы, пытавшихся бежать не только из славной советской армии, но и, страшно сказать, из СССР! Об этих изменниках родины также не писали в газетах, не рассказывали по радио и телевидению.

Встретил я там и другие объекты государственной тайны – искренне верующих людей, категорически не желавших пройти регистрацию в Совете по делам религий, фактически являвшимся филиалом КГБ. В 70-ые годы в политических лагерях их было относительно немного, в основном они были клиентами специальных психиатрических больниц системы МВД, где бессрочно (!) проводили свои скорбные дни и годы рядом с тяжело больными убийцами, каннибалами, насильниками.

Всех их тогда называли сектантами. Включая и православных, не желавших подчиняться официальной московской церкви. Рядом со мною в лагере отбывал свой пятый (!) срок пожилой молдаванин, исповедовавший протестантское учение. Должен пояснить: советская власть требовала от всех верующих, объединенных в общины, обязательно регистрироваться в структуре Совета по делам религий. Фактически это означало полную подконтрольность КГБ, ежедневную и ежечасную. Руководители регистрированных общин были агентами КГБ, они должны были докладывать о всех своих мирянах и способствовать вербовке самых общительных из них.

Далеко не все верующие соглашались служить власти. Не имея никаких антисоветских мыслей и побуждений, они предпочитали общаться с Всевышним минуя КГБ. Такие – не регистрировались. Их преследовали и внесудебным давлением, и возбуждением уголовных дел. Благо, советский уголовный кодекс включал в себя и так называемые религиозные статьи.

Фото: us666.ru Журнал *Сторожевая Башня* за 1975 год

Существовали и совсем опасные религиозные течения. Регистрация которых была запрещена. Одно из таких религиозных христианских течений «Свидетели Иеговы» было запрещено в СССР категорически. Адептов этого течения арестовывали сотнями, но и попав в тюрьму или в психиатрическую больницу, они не отказывались от своей веры. У власти с ними были особенные проблемы.

Мой лагерный товарищ Витольд Абанькин, арестованный в 60-ые годы, рассказал мне следующее. Он тогда отбывал свой 15-летний срок заключения в мордовском политическом лагере №5. Большинство заключенных там составляли «Свидетели Иеговы». Это был необычный эксперимент КГБ.

Собрав в одном лагере сотни этих упрямцев, советская власть намеревалась их перевоспитывать лекциями, политзанятиями и демонстрацией интересных кинофильмов. Но все они, упрямо сохранявшие свою веру, не слушали лекции заезжих специалистов по научному атеизму, не посещали политзанятия и не смотрели кинофильмы. Там, в лагере они умудрялись получать и читать запрещенный в СССР журнал «Башня стражи», издаваемый центром «Свидетелей Иеговы» в США. Издаваемый для верующих в СССР на русском языке. Здесь КГБ оказался бессилен.

Абанькин часто вспоминал это сладкое для него время, когда он имел возможность смотреть действительно лучшие советские фильмы. Ну, а «Свидетели Иеговы», категорические упрямцы, на путь исправления никак не становились…

Другие настали времена. У каждой станции метро, в каждом квартале многочисленные «Свидетели Иеговы» пропагандируют своё учение, дарят желающим книги и брошюры о единственно правильном вероучении. И ничего не знают о своих братьях и сестрах, сохранивших веру в лагерях и психиатрических больницах. Много их было. Не все сумели выжить в те страшные для них советские годы.

Совсем недавно меня, как и тысячи других киевлян, пригласили посетить Конгресс «Свидетелей Иеговы». Приглашение положили в мой почтовый ящик. Открыто, не таясь. Я не посетил, мне неинтересно. Но я вспомнил многое. И многих.