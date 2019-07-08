В 25 украинских школах испытают новую программу социально-эмоционального обучения

В 25 украинских школах испытаю новую программу обучения SEE Learning, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и нравственного обучения. Об этом сообщает пресс-центр Минобразования со ссылкой на слова Лилии Гриневич конференции EdCamp Ukraine.

"Сейчас на EdCamp Украина презентует новую программу социального, эмоционального и нравственного обучения для школьников. Она будет пропилотирована в 25 школах Украины. Сегодня даже будут представлены для учителей первые уроки такой программы. Нашим учителям нужно научиться каким-то образом рядом со знаниями и умениями формировать у наших молодых людей те ценности, которые помогут им самореализоваться и быть счастливыми", - отметила министр.

Чтобы определить какие именно школы испытают новую программу, после конференции EdCamp Ukraine будет проведен конкурсный отбор по принципу: один регион – одна школа.

Гриневич подчеркнула, что испытание этой программы поможет выделить наиболее успешные практики, которые должны применить во всех украинских школах. Отмечается, что программа очень гибкая, ее можно практиковать как в рамках отдельного предмета, так и в контексте других уроков или внеклассных занятий.

Кроме того, планируется дополнить учебные материалы лучшими украинскими наработками по теме эмоционального и социального обучения.

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", - сообщил советник Министра образования и науки Александр Элькин.

Программу SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV. Основы нового метода - развитие "мягких навыков". Например, умение удерживать внимание, системно, креативно и критически мыслить, сочувствовать, работать в команде, воспитание устойчивости к проблемам и работа с психологическими травмами.

Напомним, с 3 июня 2019 года в Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", через которые абитуриенты из ОРДЛО могут поступить в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Центры открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.