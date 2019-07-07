Двое военных получили боевые травмы с начала дня

Боевики стреляли из минометов, вооружения танков и БМП.

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 12 обстрелов. Безвозвратных потерь среди украинских военных не было, но двое солдат получили боевые травмы.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Обстрелы произошли возле Широкино (противотанковые гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие), Богдановки (вооружение БМП), Водяного (танки, гранатометы, вооружение БМП), Новолуганского (минометы калибра 82 мм), Попасной (минометы калибра 120 мм), Золотого-4 (минометы калибра 120 мм), Майорска (ПТУР).

Напомним, что 6 июля боевики 26 раз обстреляли позиции сил ООС, один военный был ранен и четверо травмированы.