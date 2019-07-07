Во Львове водителя ограбили на 300 тыс. гривен, когда он остановился на светофоре (обновлено)

Во Львове водителя ограбили на 300 тыс. гривен, когда он остановился на светофоре

Обновление 16.45. Жертвой ограбления во Львове стал не инкассатор, как сообщалось ранее, а 27-летний местный житель. Об этом говорится на сайте Нацполиции области.

Инцидент произошел еще в пятницу, 5 июля.

"Около 10.40, проезжая по улице Гетьмана Мазепы, он остановился на красный сигнал светофора. В это время на него напали двое злоумышленников - один воспользовался газовым баллончиком, а другой молотком разбил стекло в дверце автомобиля и завладел пакетом, в котором, по словам заявителя, были деньги в сумме более 300 тысяч гривен. После этого нападавшие скрылись", - говорится в сообщении.

Полиция просит всех, кто был очевидцем преступления или владеет информацией, которая может помочь установить личности нападавших, сообщить по телефону 102.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

13.15. Во Львове в воскресенье, 7 июля, произошло нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно установлено, что злоумышленники выбили в инкассаторском автомобиле стекло, когда тот остановился на светофоре. Один из нападавших распылил водителю в лицо неизвестное вещество, после чего забрал из автомобиля сумку с деньгами.

По предварительной информации сумма ущерба превышает 300 тыс. гривен. Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, ранее в Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль. В результате взрыв повредил автомобиль, деньги остались в безопасном месте.