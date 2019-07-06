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Полторак назначил глав командования "Юг" и сил логистики ВСУ

Новых руководителей представили личному составу в субботу.

Полторак назначил глав командования "Юг" и сил логистики ВСУ
Фото: пресс-служба президента

Министр обороны Украины Степан Полторак в субботу представил личному составу оперативного командования "Юг" нового командующего генерал-майора Игоря Палагнюка, пишет "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что генерал-майору Игорю Палагнюку удастся сделать всё возможное для того, чтобы оперативное командование было более способным и подготовленным", - написал глава Минобороны на своей странице в Фейсбуке.

Он указал, что Палагнюк прошел военный путь от командира взвода до начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Также Полторак назначил нового командующего Сил логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

"Убежден: главным является то, что генерал Вишневский знает, какие проблемы есть в Силах логистики, так как он был командующим ОК "Юг", - отметил министр.

По его словам, у Вишневского есть опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак подал в отставку 20 мая. Однако депутаты представление не поддержали.

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