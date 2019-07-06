Во Львовской области из-за падения дерева на автомобиль в больницу попали два человека. Об этом сообщает ГосЧС.

Фото: lv.dsns.gov.ua Из-за падения дерева около Стрыя в больницу попали двое людей

Фото: lv.dsns.gov.ua

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, в 18:43 в селе Стрыйского района.

"На легковой автомобиль «Mitsubishi» упало дерево. В машине в момент инцидента находились мужчина и женщина, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу ", - говорится в сообщении.

Дерево перекрыло проезжую часть. Спасатели разрезали его и убрали с помощью спецтехники.

Напомним, на базе отдыха возле Харькова из-за падения дерева погибли двое человек, еще один попал в реанимацию.