"Укрзализныця" восстановила сообщение с Кривым Рогом

После вечернего урагана у поездов в этом направлении были существенные задержки.

"Укрзализныця" возобновила сообщение с Кривым Рогом (Днепропетровская область) после обесточивания города из-за непогоды. Об этом написал председатель правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Фейсбуке.

"В Кривом Роге непогода. Ураган бушевал вечером, оставил без света практически весь город. Пострадала и железная дорога. Некоторое время на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети. Из-за обесточивания участков мы приняли оперативное решение пустить пассажирские поезда на электрифицированных участках под теплотягой. Из-за непогоды в пути задержались около 10 поездов", - написал Кравцов.

Работы над восстановлением движения продолжались всю ночь. Сейчас со сбоями в графике передвигаются только два поезда: № 75 "Кривой Рог - Киев" и № 6501 "Пятихатки-Пасс. - Кривой Рог-Главный".

По состоянию на 6 утра несколько станций еще оставались отключенными от энергосети.

Напомним, из-за непогоды в Украине за прошедшие сутки были обесточены более 500 населенных пунктов, в Днепропетровской области, кроме того, были повреждены газопроводы.