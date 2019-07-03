Власти Японии эвакуируют более 800 тыс. человек из-за ливней

На юго-западе страны за выходные выпало почти 900 мм осадков.

Местные власти дали указание о срочной эвакуации 800 тысяч человек в трех городах региона Кюсю на юго-западе Японии из-за продолжающихся сильный ливней. Об этом сообщает агентство Japan Times.

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Приказы об эвакуации были выданы в среду городам Кагосима, Кирисима и Аира из-за угрозы стихийных бедствий в связи с обрушившимися на регион ливнями. Местные власти и метеорологическое агентство Японии призвали жителей быть в состоянии повышенной готовности к наводнениям и возможным оползням.

Количество осадков в некоторых районах Южного Кюсю превысило 900 мм с прошлой пятницы. Ожидается, что на юге Кюсю выпадет до 350 мм осадков за сутки - до утра четверга. По прогнозам синоптиков, что максимальное количество осадков с полудня четверга по полдень пятницы составит от 100 до 200 мм в южных районах Кюсю и Токай.

Напомним, за прошедшие сутки из-за сильного ветра и дождей в Украине обесточены более 500 населенных пунктов.