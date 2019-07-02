Германия оштрафовала Facebook на 2 миллиона евро

Facebook должен заплатить в Германии штраф в размере 2 миллионов евро. С таким заявлением Федеральное ведомство юстиции выступило во вторник, 2 июля.

Решение немецкой стороны обусловлено недостаточной прозрачностью социальной сети в борьбе с риторикой ненависти. Социальная сеть имеет право опротестовать требование ведомства, передает DW.

В Германии с января 2018 года действует закон, который обязывает социальные сети следить за своим контентом. Он требует от администрации соцсетей удалять откровенно противоправное содержимое в течение 24 часов и реагировать на жалобы пользователей в течение 48 часов.

Среди прочего, соцсети каждые 6 месяцев должны представлять отчет о своей работе с жалобами пользователей на противоправные публикации. Однако Facebook представил неполный отчет, отмечает немецкое ведомство. В частности, в документе за первую половину 2018 года представлены лишь 886 обращений, а также отсутствует достаточная информация о мерах, принятых администрацией соцсети.

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы. Весной того же года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

В сентябре 2018 года соцсеть была атакована хакерами. По оценке Facebook, в результате пострадали около 29 млн пользователей социальной сети. При нападении киберпреступники воспользовались брешью в системе безопасности соцсети, которая позволяет увидеть свою страницу от лица других пользователей. По словам вице-президента компании Гая Росена, Facebook устранил уязвимость.