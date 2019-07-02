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Страны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти

Договоренности по сокращению нефтедобычи продлеваются до 31 марта 2020 года.

Страны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти
Фото: best-wallpaper.net

Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Кроме того, ОПЕК утвердила хартию долгосрочного соглашения организации, передает Интерфакс.

В пресс-релизе ОПЕК уточняется, что договоренности по сокращению нефтедобычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.

"Приняв это решение, страны подтвердили свою неизменную ориентацию на фундаментальные основы и приверженность стабильному и сбалансированному рынку нефти в интересах производителей, потребителей и здоровой мировой экономики", - говорится в сообщении.

Решение о продлении сделки еще должны ратифицировать страны не-ОПЕК, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже выразили согласие.

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ поддержат продление сделки на девять месяцев. Он отметил, что были достигнуты очень позитивные шаги для стабилизации нефтяного рынка.

Также было решено, что следующее заседание ОПЕК состоится 5 декабря в Вене.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка была призвана установить баланс глобального спроса и предложения для поддержания нефтяных цен и действовала до конца 2018 года.

Однако в середине 2018 года общий уровень исполнения сделки превысил этот целевой уровень в 1,8 миллиона баррелей в основном из-за Венесуэлы, где производство рухнуло на фоне экономического кризиса.

В связи с этим в середине года страны ОПЕК+ договорились увеличить производство на 1 миллион баррелей в сутки.

В декабре 2018 страны, входящие в ОПЕК, договорились о сокращении добычи картелем на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Другим нефтедобывающим странам они предложили снизить добычу еще примерно на 400 тысяч баррелей.

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