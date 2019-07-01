Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице

Кандидат в премьер-министры Великобритании, бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон назвал вздором слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Об этом говорится в его колонке для издания The Telegraph под названием "Мы докажем, что Владимир Путин не прав, покинув Евросоюз до 31 октября".

В The Financial Times, которое было опубликовано 27 июня, Путин заявил, что либеральная идея "изжила себя". Джонсон же считает, что абсурдность слов Путина подтверждают экономические факты.

"Свободное и открытое общество будет - в целом - лучшим местом для старта бизнеса. Оно станет самым безопасным местом для инвестиций. Это будет лучшее место для того, чтобы завести семью. Это будет лучшее место для жизни", - написал британский политик.

По словам Джонсона, Британия доказывает это своим примером, будучи экономически развитой, технически продвинутой и культурно богатой страной. У британцев есть два "гаранта и защитника социальной свободы - демократия и верховенство права", - утверждает Джонсон.

Он уверен, что эти либеральные ценности напрямую связаны с экономическим благополучием: "Если политика нельзя сместить с должности демократическим путем, будет распространяться коррупция, снижаться эффективность, люди будут страдать, а бедность - расти".

"Говоря прямо, Владимир, в мире есть страны, где капитал, как говорят, сосредоточен в руках олигархов и приспешников, где журналистов убивают, где над "либеральными ценностями" смеются, где, по данным Росстата, треть населения не может позволить себе больше двух пар обуви в год, 12% людей ходят в туалет на улице, а реальные доходы снижаются пять лет подряд", - отметил Джонсон.

Он также заявил, что именно благодаря демократии британцы проголосовали за выход из ЕС, "где власть в своих руках сосредоточили политики из Брюсселя". Колонка Джонсона заканчивается словами: "Если мы хотим поддержать либеральные ценности, мы должны покинуть ЕС до 31 октября - и мы это сделаем".

Напомним, в конце мая Джонсона вызывали в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о "брексите".