Голландец Тиммерманс стал главным претендентом на пост председателя Еврокомиссии

Новым главой Европейском комиссии может стать голландец Франс Тиммерманс, который представляет вторую по величине в Европарламенте фракцию социал-демократов.

По данным источников Reuters, его кандидатуру окончательно согласовали между собой Франция, Испания, Нидерланды и Германия на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

При этом Тиммерманс встретил неожиданно ожесточенное сопротивление со стороны восточноевропейских государств. Агентство отмечает, что фигура Тиммерманса "неприятна" для таких государств Евросоюза, как Венгрия и Польша. Это связано с позицией Тиммерманса по поводу верховенства права в этих странах.

Избрание Тиммерманса станет победой для центристов и либералов, бросивших вызов немецкому лидерству в Брюсселе, и положит конец 15-летнему контролю правоцентристов над Еврокомиссией.

58-летний Тиммерманс раньше был министром иностранных дел Нидерландов, сейчас он один из чиновников Еврокомиссии.

Напомним, что основными кандидатами на главный пост в ЕС считались германский политик Манфред Вебер от Европейской народной партии, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.