Жена премьер-министра ОАЭ сбежала в Европу с детьми и $40 млн, - СМИ

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, вторая жена премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума, сбежала в Европу с детьми и крупной суммой денег.

Об этом со ссылкой на источники сообщил ряд западных СМИ, в том числе The Daily Beast и The Sun.

Фото: EPA/UPG

Утверждается, что вместе с ней страну покинули 7-летний сын и 11-летняя дочь. Также ей якобы удалось вывезти около 40 млн долларов.

Принцесса попросила убежища в Германии и, по данным источников The Daily Beast, оно было одобрено немецкими властями. Но параллельно принцесса обратилась с аналогичной просьбой к британским властям и поселилась в Лондоне.

Впрочем, по другим данным, она находится под охраной в Германии, которая уже отказала правителю Дубаю в ее выдаче.

Фото: EPA/UPG

45-летняя принцесса Хайя - сестра короля Иордании Абдаллы II. В 2004 году она вышла замуж за вице-президента и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда. У них есть дочь аль-Джалила и сын Зайед.