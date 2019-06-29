Швейцарская полиция в субботу применила слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты на акции против президента Камеруна Поля Бийи в Женеве.

Как сообщает AFP, около 250 камерунских демонстрантов собрались на мирную акцию на площади возле здания Организации Объединенных Наций.

Фото: EPA/UPG

Столкновение с полицией произошло, когда толпа неожиданно начала бежать в сторону пятизвездочной гостиницы "Интерконтиненталь", где на прошлой неделе остановился Бийя. С криками "Бийя - убийца" демонстранты попытались пробиться сквозь полицейское ограждение, после чего против них применили силу.

В полиции заявили, что акция камерунцев была согласована, но только на площади возле ООН.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Один из организаторов акции Роберт Ванто, камерунец, вынужденный около 30 лет проживать в эмиграции, рассказал агентству, что Бийя любит останавливаться в роскошном "Интерконтинентале" во время своих продолжительных поездок в Швейцарию, где он, по слухам, проходит лечение. "Он думает, что это нормально приезжать сюда и тратить миллиарды наших денег в то время, когда экономика нашей страны больна", - сказал он.

"Мы здесь с требованием пустить Камерун в современную демократическую эру", - добавил Ванто.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Другой камерунец сказал, что "в Камеруне у людей ничего нет, а он [Бийя] здесь тратит десятки тысяч евро каждый день, это недопустимо". По мнению демонстранта, Швейцария не должна поддерживать "этого диктатора".

86-летний Поль Бийя является президентом Камеруна с 1982 года.