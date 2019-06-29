ЕС завершил переговоры о зоне свободной торговли с Южной Америкой

ЕС завершил переговоры о создании зоны свободной торговли со странами Южной Америки. Об этом на саммите G20 в Японии заявила комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстром, передает Европравда.

Южный общий рынок (МЕРКОСУР) охватывает рынки Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Членом организации является и Венесуэла, но пока ее членство приостановлено.

"Согласно будущего соглашения, ЕС получит снижение тарифов на такие товары, как автомобили и вино, и упростит выход своих компании на южноамериканский рынок. Как считается, это даст для ЕС даже больший экономический эффект, чем соглашение ЗСТ с Японией", - говорится в сообщении.

Между тем страны Южной Америки получат квоту на экспорт говядины на 99 000 тонн по льготному тарифу 7,5%, а также тарифные квоты на экспорт сахара и птицы - обе по по 180 000 тонн.

Однако соглашение еще должны принять страны ЕС и Европарламент.

"Это будет непросто, ведь против этого соглашения в ЕС выступает мощное аграрное лобби, в частности - профсоюз фермеров ЕС. Они опасаются резкого роста импорта говядины", - заявила Мальмстром.

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Фил Хоган признал беспокойство фермеров, в том числе с его собственной страны - Ирландии, но отметил, что соглашение о свободной торговле должно открыть новые рынки для фермеров ЕС.

Против создания ЗСТ выступают экологические организации, они утверждают, что это может усилить вырубку лесов в Южной Америке.

Чтобы успокоить экологический вопрос, в текст документа ввели упоминание о Парижском соглашении об изменении климата, он также содержит специальный раздел о сохранении лесов и трудовые права.

Напомним, в январе Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле.