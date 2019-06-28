Мэй впервые после отравления Скрипалей встретилась с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, пишет BBC.

В ходе встречи Мэй сказала Путину, что "нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам".

Мэй коснулась отравления Скрипалей. "Она ясно дала понять, что Соединенное Королевство обладает неопровержимыми доказательствами того, что за этим нападением стояла Россия", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр заявила на встрече, что такое поведение никогда не должно повториться и что Великобритания хотела бы, чтобы двое обвиняемых в покушении на Скрипалей предстали перед судом.

Среди прочего Мэй указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине.

"Премьер сказала, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта", - приводит агентство Bloomberg выдержки из заявления представителя Мэй.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы. Скрипаля же Путин назвал предателем и подонком.