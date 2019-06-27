США и Китай перед саммитом G-20 договорились о перемирии в торговой войне

Вашингтон пока не будет вводить новые пошлины на товары из КНР.

США и Китай в преддверии встречи на высшем уровне на полях саммита стран "большой двадцатки" договорились о перемирии в торговой войне.

Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на $300 млн. Детали договоренности будут обнародованы поз;е в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговую войну 9 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке. Накануне Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.

За несколько дней до саммита в Осаке Трамп также раскритиковал Индию за слишком высокие, по его мнению, пошлины на американские товары.

"Я с нетерпением ожидаю возможности обсудить с премьер-министром Моди тот факт, что Индия уже многие годы облагает США очень высокими тарифами, а недавно повысила их еще сильнее. Это неприемлемо, тарифы должны быть отменены!" - написал президент США в своем микроблоге Twitter.

Напомним, торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, фактически, началась с июля 2018 года. Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.

1 июня Китай повысил пошлины на американские товары на $60 млрд. Такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.