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Конституционный суд Молдовы, поспособствовавший двоевластию, в полном составе ушел в отставку

Один судья останется исполнять административные обязанности.

Конституционный суд Молдовы, поспособствовавший двоевластию, в полном составе ушел в отставку
Фото: constcourt.md

Конституционный суд Молдовы, из-за решений которого в стране несколько дней было два кабинета министров, в полном составе подал в отставку.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на пресс-службу КС Молдовы.

Судья Вячеслав Запорожан останется исполнять административные обязанности до тех пор, пока не изберут новый состав.

Напомним, что 7 июня Конституционный суд Молдовы сообщил об истечении крайнего срока для формирования коалиции, а на следующий день признал незаконным формирование большинства социалистов и блока ACUM и назначение правительства Майи Санду. Затем КС передал полномочия президента Павлу Филипу, который распорядился распустить парламент.

Впоследствии эксперты Венецианской комиссии пришли к выводу, что в Молдове 7-8 июня не было оснований для роспуска парламента, а Конституционный суд нарушил собственные процедуры и, скорее всего, не руководствовался Конституцией, принимая решения с 7 по 9 июня.

15 июня, после того как Демпартия заявила об отказе от власти, Конституционный суд отменил свои решения

Конституционный суд Молдовы состоит из шести судей, которых назначают сроком на шесть лет. Двух судей назначает парламент, двух - правительство и еще двух - Высший совет магистратуры. Чтобы стать судьей КС, по молдавским законам нужно быть гражданином страны не старше 70 лет, иметь юридическое образование, "высокий профессиональный уровень" и стаж работы юристом или преподавателем юридической дисциплины в вузе не менее 15 лет.

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