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В Молдове сформировали правительство социалистов и проевропейского блока ACUM

Партия Плахотнюка оказалась в оппозиции.

В Молдове сформировали правительство социалистов и проевропейского блока ACUM
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

В Молдове 8 июня назначили новое правительство, ради которого объединились Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок ACUM.

Об этом пишет NewsMaker.

Утром они подписали соглашение о сотрудничество, после чего было созвано экстренное заседание парламента.

На нем была избрана спикером Зинаида Гречаный, председатель ПСРМ, после чего президент-социалист Игорь Додон выдвинул кандидатуру Майи Санду, лидера ACUM, на пост премьер-министра.

Вечером 8 июня правительство под руководством Санду принесло присягу в зале пленарных заседаний. Предложенный состав депутаты поддержали единогласно.

Перед голосованием депутатов Санду заявила: "Диктатор пал. С сегодняшнего дня олигархический режим в оппозиции".

Она сменила Павла Филипа, представителя Демократической партии Молдовы, который возглавлял правительство с начала 2016 года.

Между тем Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными. Своим решением суд признал неконституционным постановление парламента об избрании Зинаиды Гречаной спикером парламента и признал неконституционными "ab initio законодательные акты (законы и постановления) принятые депутатами парламента десятого созыва 8 июня 2019 года и в дальнейшем".

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк назвал действия ПРСМ и блока ACUM узурпацией власти.

"Коалиция ДПМ-ПСРМ почти была готова, но разрушилась в последний документ, когда я не согласился подписать документ о федерализации Молдовы", - заявил он.

Новый состав правительства Молдовы: 

Премьер-министр — Майя Санду

Вице-премьер и министр внутренних дел — Андрей Нэстасе

Вице-премьер по реинтеграции — Василий Шова

Министр иностранных дел и европейской интеграции — Николай Попеску

Министр сельского хозяйства — Жоржетта Минку

Министр обороны — Павел Войку

Министр экономики и инфраструктуры — Вадим Брынзан

Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей

Министр финансов — Наталья Гаврилица

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты — Алла Немеренко

Министр юстиции - Станислав Павловский

Напомним, что в феврале 2019 года в Молдове состоялись парламентские выборы. Социалисты получили 35 мандатов, демократы Плахотнюка - 30, ACUM - 26, ШОР - 7. Для формирования большинства в Молдове необходим 51 депутат.

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