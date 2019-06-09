В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
В первую пятерку партии Смешко вошли Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
Партия Вакарчука объявила список на выборы Рады
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
Госуправделами не заключало договоров аренды для ситрума в АП (исправлено)
ГлавнаяМир

В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)

Задержанные - туристы из Бердичева.

В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)
Фото: bdnews24.com

Посольство Украины в Индии требует от МИД Бангладеш объяснить причину задержания и ареста украинцев в этой стране. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в своем Твиттере.

"Консул обратился в МИД Бангладеш, завтра проведет встречу в посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины", - написал дипломат.

Кирилич также сообщил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

По информации бангладешского издания BDNews24, украинцев задержали еще 31 мая по подозрению в мошенничестве с банкоматами.

Задержанные прервали связь между банкоматами и главными серверами с помощью телефонных звонков и сняли деньги, цитирует издание местную полицию. Правоохранители утверждают, что средства снимали с банкоматов банка Dutch-Bangla Bank. Со счетов банка якобы сняли около 3,5 тыс. долларов.

Издание также пишет, что 3 июня суд арестовал шестерых украинцев на трое суток и приводит их имена: Денис Витомский (20 лет), Назарий Вознюк (19), Владимир Трищинский (37), Сергей Украинец (33), Олег Шевчук (46) и Валентин Соколовский (37).

Обновление. Заместитель главы Администрации президента Украины Кирилл Тимошенко провел встречу с родственниками задержанных украинских граждан, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что 29 мая шесть друзей-спортсменов в возрасте от 18 до 45 лет из г. Бердичев отправились в туристическую поездку в Бангладеш. В последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

"Известно, что шесть украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Народной Республики Бангладеш. Им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины.

Напомним, в прошлом году на киевском рынке задержали 24 нелегальных мигранта из Бангладеш.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также