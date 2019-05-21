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В Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривен

Злоумышленники имитировали торги на финансовых биржах.

В Запорожье Киберполиция разоблачила пять человек, которые украли 9 млн гривен
Фото: cyberpolice.gov.ua

Украинская Киберполиция уличила 5 мошенников, обокравших более 150 украинцев и иностранцев на 9 млн гривен, имитирую торги на финансовых биржах в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Работники Приднепровского управления киберполиции в Запорожье разсекретили 5 человек, которые в сети привлекали людей к инвестированию в фиктивные финансовые торги на международной арене.

По данным киберполиции, эта деятельность принесла злоумышленникам более 9 млн гривен.

Во время обысков работники киберполиции вместе со следователями Днепровского отдела полиции изъяли ноутбуки и компьютеры, которые подозреваемые использовали для администрирования липовых веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Также в офисе злоумышленников было обнаружено копии паспортов пострадавших. Отмечается, что только за последние 2 недели мошенники привлекли участию в "торгах" до 15 человек, которые инвестировали около 10 тыс. долларов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в середине мая Украина совместно с Германией, Грузией, США, Молдовой и Болгарией рассекретила деятельность международной преступной киберсети, которая, используя вредоносную компьютерную программу GozNym, похитила около $100 млн. Расследование также велось при участии Евроюста и Европола.

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