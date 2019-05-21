Нацсовет по вопросам телевидения и радио не смог провести заседание после увольнения главы

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания не смог провести заседание и не назначил следующее. Первый замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк отказалась открывать заседание, сообщает "Интерфакс-Украина".

Герасимьюк сообщила, что ее не уведомили о дате планируемого заседание, а также объяснила, что у регулятора все еще нет наработанной позиции по проблемным вопросам увольнения главы Нацсовета Юрия Артеменко.

"Продолжаем работу в штатном режиме, все что срочное – нужно готовить. Надеюсь, ситуация разъяснится в ближайшее время", - заявила Герасимьюк.

Другие члены Нацсовета, в том числе Уляна Фещук, Александр Ильяшенко и Сергей Костинский, настаивали на необходимости проведения заседания в связи с обширным списком накопившихся вопросов в повестке дня.

В свою очередь Ильяшенко предложил назначить ближайшее заседание Нацсовета на следующий вторник (28 мая) и в оперативном порядке вынести на него все накопившиеся вопросы.

"Я не могу сейчас объявить дату следующего заседания. Мы не знаем, что думает Валентин Коваль, Олег Черныш. Сейчас не будем оглашать дату", - заявила замглавы Нацсовета.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 4 мая 2019 года уволил Артеменко с должности члена Нацсовета потелерадиовещанию, а 7 мая назначил его членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.