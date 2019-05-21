Минздрав назначил дату выборов ректора Национального медуниверситета

На должность претендуют три кандидата, соответствующие всем требованиям закона.

Министерство здравоохранения назначило дату выборов ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав продлил проведение конкурса на должность ректора в связи со вступлением в законную силу постановления Киевского апелляционного суда от 15 мая 2019 года.

Выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. К конкурсу допущены три кандидата, соответствующие требованиям статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" и условиям конкурса: Александр Канюра, Александр Науменко и Юрий Кучин.

Напомним, конкурс на должность ректора НМУ Минздрав объявил еще в апреле 2018 года, однако не смог провести выборы из-за судебного запрета.