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Минздрав назначил дату выборов ректора Национального медуниверситета

На должность претендуют три кандидата, соответствующие всем требованиям закона.

Минздрав назначил дату выборов ректора Национального медуниверситета
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения назначило дату выборов ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав продлил проведение конкурса на должность ректора в связи со вступлением в законную силу постановления Киевского апелляционного суда от 15 мая 2019 года.

Выборы ректора состоятся 30 мая 2019 года. К конкурсу допущены три кандидата, соответствующие требованиям статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" и условиям конкурса: Александр Канюра, Александр Науменко и Юрий Кучин.

Напомним, конкурс на должность ректора НМУ Минздрав объявил еще в апреле 2018 года, однако не смог провести выборы из-за судебного запрета.

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