В учебные программы украинских школ необходимо включить раннее программирование, – эксперты

В Институте Горшенина состоялся круглый стол, посвященный теме раннего программирования в образовании. Эксперты обсудили целесообразность включения программирования в школьную программу младших классов, а также влияние этой дисциплины на развитие у ребенка важных навыков и компетенций.

Фото: Макс Левин

По мнению президента группы компаний EVEREST Юрия Чубатюка, цифровая грамотность, знание основ программирования и навыки работы с ИКТ являются ключевыми компетенциями, необходимыми для будущего успешного трудоустройства и конкурентоспособности на рынке труда каждого ребенка, независимо от выбранной профессии. Кроме того, внедрение раннего программирования в школах для обязательного изучения позволяет вырастить не только программистов или узкоспециализированных профессионалов в области информационно-компьютерны х технологий, но и сформировать качественно новое поколение всесторонне развитых прогрессивных специалистов каждой сферы деятельности.

Фото: Макс Левин

«Мы сегодня говорим не о том, что детям нужно что-то навязывать, аргументируя это глобальной пользой. Мы говорим о предмете, в который дети, по сути, уже и так фактически вовлечены с ранних лет благодаря тому, что живут в мире инноваций и современных гаджетов. Они к этому готовы. Им лишь нужно создать условия, в которых они смогут усиливать свои знания и навыки системно, в рамках обучения в школе, так как это делают многие страны мира», – сказал Юрий Чубатюк.

Вводить раннее программирование в украинских школах эксперт предлагает либо как отдельный предмет, либо в рамках существующего предмета « информатика», так как его содержание не соответствует ни современным тенденциям и требованиям рынка труда, ни пожеланиям родителей, ни интересам и нуждам самих детей.

По словам советницы министра образования и науки Иванны Коберник , внедрение раннего программирования в школах невозможно без надлежащей подготовки учителей, улучшения инфраструктуры, разработки соответствующих программ и обучающих материалов.

Фото: Макс Левин

«Когда мы говорим о внедрении любых курсов или программ в школе, мы должны говорить о реальных возможностях. В случае с ранним программированием - это наличие компьютеров и доступ всех школ к сети интернет. В реальности в 400-ах школах Украины вообще нет компьютеров, которые использовались бы в учебном процессе, а в половине украинских школ скорость Интернет-подключения – меньше 10Mбит/c, что не позволяет эффективно пользоваться образовательным контентом», – сказала Коберник.

Современные дети, по словам Коберник, часто опережают взрослых по уровню цифровой грамотности и по скорости обучения новым навыкам. Потому введение элементов программирования в учебные программы способно мотивировать детей с большим интересом относиться к образовательному процессу.

Учитель начальных классов «Академии современного образования » Александра Бобруйко , в свою очередь, отметила, что частично современная школьная программа уже предусматривает элементы раннего программирования.

Фото: Макс Левин Александра Бобруйко

« Например, в математике есть такой графический диктант, когда ученик заполняет определенные ячейки в тетради и потом из этого получается какая-то фигура. Кто-то может не понимать, для чего мы это делаем. А это и есть раннее программирование для школьников без компьютера: показать, что ребенок закодировал определенный путь и в результате получил фигуру » , – рассказала она.

По мнению Екатерины Гольцберг, детского и семейн ого психолог а , президент а профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов , обучение программированию с ранних классов положительно повлияет на психологическое восприятие детей, если подойти к вопросу комплексно.

Фото: Макс Левин Катерина Гольцберг