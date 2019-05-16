LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему: "Раннее программирование в школе как залог будущей конкурентоспособности ребенка".

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы к обсуждению:

Почему введение раннего программирования в школьную программу приобретает значительную актуальность в современном мире? Анализ стратегий ведущих государств мира по распространению цифровой грамотности и информационно-компьютерных технологий. Нужна ли подобная стратегия Украине? Украинский и мировой рынки труда в сфере информационных технологий и программирования: сегодняшняя ситуация и прогноз на ближайшее будущее Проблематика вопроса: ключевые цели и особенности внедрения раннего программирования в Украине Какую специфику имеет изучение программирования в раннем возрасте и его включение в школьную программу в качестве обязательного предмета? Детская психология и раннее программирования: особенности, возможности и риски Готовы ли украинские школы и учителя к введению программирования в школьную программу

Участники круглого стола:

Юрий ЧУБАТЮК , президент группы компаний EVEREST

, президент группы компаний EVEREST Иванна КОБЕРНИК , советник министра образования Украины

, советник министра образования Украины Александра БОБРУЙКО , учитель высшей категории, учитель-методист частного заведения общего среднего образования I степени «Академия современного образования»

, учитель высшей категории, учитель-методист частного заведения общего среднего образования I степени «Академия современного образования» Екатерина ГОЛЬЦБЕРГ, детский и семейный психолог, аналитический психолог, президент Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.