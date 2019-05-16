Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров запустил онлайн-радиостанцию с классической музыкой

Владимир Петров был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

Политтехнолог и телеведущий Владимир Петров запустил онлайн-проект "Радио Исландия" с классической музыкой.

Радиостанция начала свою работу на базе одноименного онлайн-канала, где уже три сезона идет музыкальное шоу "Время классики". Сейчас в рамках онлайн-проекта выходят образовательные и культурные передачи, передает Еспресо.

Программным директором "Радио Исландия" стала ведущая шоу, певица Оля Диброва.

Напомним, Владимир Петров был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

В ноябре 2018 он был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.