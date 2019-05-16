Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяОбществоЖизнь

Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров запустил онлайн-радиостанцию с классической музыкой

Владимир Петров был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

Фигурант Tinder-скандала политтехнолог Петров запустил онлайн-радиостанцию с классической музыкой

Политтехнолог и телеведущий Владимир Петров запустил онлайн-проект "Радио Исландия" с классической музыкой.

Радиостанция начала свою работу на базе одноименного онлайн-канала, где уже три сезона идет музыкальное шоу "Время классики". Сейчас в рамках онлайн-проекта выходят образовательные и культурные передачи, передает Еспресо.

Программным директором "Радио Исландия" стала ведущая шоу, певица Оля Диброва.

Напомним, Владимир Петров был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года.

В ноябре 2018 он был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко, чье имя было использовано в секс-скандале о домогательствах к студентке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также