Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяОбществоЖизнь

Реабилитация после голодовки Сенцова прошла успешно, - Адвокат

Психологическое состояние у режиссера отличное, поскольку он постоянно занимается чем-то творческим.

Реабилитация после голодовки Сенцова прошла успешно, - Адвокат
Олег Сенцов
Фото: ФСИН

Состояние здоровья политзаключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на данный момент отличное, реабилитация после голодовки прошла успешно. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Крым.Реалии".

Он отметил, что за здоровье режиссера сейчас беспокоиться не приходится. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, что периодически дает о себе знать – хронические заболевания Сенцова.

Динзе сказал, что реабилитация после голодовки прошла удачно: "Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановиться, у других – он может этого не сделать. Поэтому ему повезло", – подчеркнул адвокат.

Также он дабавил, что сейчас психологическое состояние у Сенцова отличное, поскольку он постоянно занимается чем-то творческим.

Напомним, 10 мая исполнилось пять лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко. Мать режиссера Людмила рассказала, что разговаривает с сыном раз в месяц по 20 минут. Сенцов в основном спрашивает о состоянии здоровья детей, как они учатся и чем интересуются. О своем здоровье политзаключенный всегда говорит: "Все хорошо".

Режиссер и активист Олег Сенцов был осужден на 20 лет по сфабрикованному делу. Он находится в колонии в городе Лабытнанги на Заполярье.

В 2018 году он 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России - тогда их было более 70 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также