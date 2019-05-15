Реабилитация после голодовки Сенцова прошла успешно, - Адвокат

Состояние здоровья политзаключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на данный момент отличное, реабилитация после голодовки прошла успешно. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Крым.Реалии".

Он отметил, что за здоровье режиссера сейчас беспокоиться не приходится. Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, что периодически дает о себе знать – хронические заболевания Сенцова.

Динзе сказал, что реабилитация после голодовки прошла удачно: "Но вы имейте ввиду, что это индивидуальная особенность организма. У Олега организм смог восстановиться, у других – он может этого не сделать. Поэтому ему повезло", – подчеркнул адвокат.

Также он дабавил, что сейчас психологическое состояние у Сенцова отличное, поскольку он постоянно занимается чем-то творческим.

Напомним, 10 мая исполнилось пять лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко. Мать режиссера Людмила рассказала, что разговаривает с сыном раз в месяц по 20 минут. Сенцов в основном спрашивает о состоянии здоровья детей, как они учатся и чем интересуются. О своем здоровье политзаключенный всегда говорит: "Все хорошо".

Режиссер и активист Олег Сенцов был осужден на 20 лет по сфабрикованному делу. Он находится в колонии в городе Лабытнанги на Заполярье.

В 2018 году он 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России - тогда их было более 70 человек.