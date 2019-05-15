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В четверг в Киеве до +26, временами дождь

Температура воздуха ночью +14…+16 градусов.

В четверг в Киеве до +26, временами дождь

В четверг, 16 мая, в Киеве переменная облачность, временами дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом  сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, умеренный, местами существенный дождь, грозы, ветер восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах ночью существенный дождь, днем дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях временами дождь, на остальной территории без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской и Николаевской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

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