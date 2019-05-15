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Кабмин предложил учредить День Госбюро расследований 27 ноября

Такое решение усовершенствует систему морального стимулирования сотрудников бюро.

Кабмин предложил учредить День Госбюро расследований 27 ноября
Фото: kg.ua

Кабинет Министров предложил Президенту Петру Порошенко учредить День Государственного бюро расследований на 27 ноября.

Соответствующий проект указа был одобрен на заседании правительства в среду.

Согласно пояснительной записке, проект указа подготовлен бюро по собственной инициативе.

Такая дата была избрана по причине того, что Государственное бюро расследований начало свою работу 27 ноября 2018 года.

Также отмечается, что с 27 ноября 2018 года по 1 марта этого года общее количество зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлении составило 5 тыс. 794.

"Учитывая стремительный старт, предлагается на государственном уровне установить государственный праздник - День ГБР, который отмечать ежегодно 27 ноября", - говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что такое решение усовершенствует систему морального стимулирования сотрудников бюро.

Напомним, 19 апреля 2019 года президент Петр Порошенко подписал три указа, которыми установил три праздника: День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, День пехоты будут отмечать 6 мая, День резервиста – 18 мая, а День сержанта ВСУ -18 ноября.

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Источник: "Украинские новости"
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