Военнопленного украинского моряка Сороку отправили из СИЗО в больницу

В России военнопленного украинского моряка Василия Сороку отправили на обследование в больницу, в которой ему ранее оперировали руку.

Об этом сообщил адвокат моряка Сергей Бадамшин.

"В связи с невозможностью лечения и обследования в условиях СИЗО "Лефортово" в апреле нами неоднократно ставился вопрос о дополнительном послеоперационном обследовании и реабилитации у оперировавшего Василия доктора. Следствие пообещало после праздников организовать обследование. Слово свое сдержали. Ждем результаты обследования", - написал он в фейсбуке.

Напомним, Сорока получил ранение в ноябре 2018 года, когда пограничные корабли России атаковали и захватили в плен два украинских катера и буксир. Некоторое время Сорока находился на лечении в Керчи, затем в медчасти СИЗО "Матросская тишина", при этом представители российской службы исполнения наказаний утверждали, что состояние здоровья моряка удовлетворительное, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Только в конце февраля после настоятельных обращения адвокатов и украинского омбудсмена российская сторона признала необходимость лечения Сороки и направила его и двух других раненых моряков на обследование в гражданской больнице. Там подтвердили необходимость операции, и ФСИН одобрила ее проведение.

Операцию провели в марте. В апреле появилась информация о том, что у Сороки после операции на руке не функционируют пальцы.