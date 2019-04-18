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В Гане детей будут обучать информационным технологиям, начиная с детского сада

Согласно новому учебному плану, ганские дети, в частности, будут изучать программирование и работать с базами данных.

В Гане детей будут обучать информационным технологиям, начиная с детского сада
Фото: iipgh.org

Министерство образования Ганы разработало новую учебную программу на 2019-2020 гг. для предметов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, на уровне начальной школы по всей стране. Об этом сообщает портал Modern Ghana.

На сегодняшний день, в соответствии с новой учебной программой, уже утверждены стандарты для учеников уровней KG1-B6 (начиная с детского сада и до 6 класса) по семи направлениям: введение в информатику, презентация, обработка текстов, верстка текстов, программирование и работа с базами данных, интернет и социальные сети, здравоохранение и безопасность при использовании инструментов ИКТ.

Как отмечает издание, уроки раннего программирования, в частности, помогут школьникам лучше понять принцип работы современных технологий и развить навыки, необходимые для будущей самореализации в любой сфере деятельности.

Следует подчеркнуть, что преимущества внедрения программирования в школьную программу обсуждались уже не раз в экспертных кругах разных стран – в первую очередь, тех, которые на сегодняшний день лидируют в гонке развития технологий, а также модернизации существующих образовательных систем. Изучение программирования в школах уже не один год является не просто мировым трендом, а глобальной потребностью подготовки современного поколения детей к инновационному будущему.

К слову, Украина также не стоит на месте – на данный момент разработкой программы обучения программированию школьников занимается рабочая методическая группа киевской Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST. «Мы только вначале пути и осознаем трудности, с которыми придется столкнутся. Они не являются глобальной проблемой – это лишь вопрос времени и усилий. Сегодня существуют уже отработанные и проверенные мировой практикой методики, которые при правильной адаптации позволят украинским школьникам получить качественный контент и, соответственно, все необходимые навыки программирования, стартуя с начальных классов. Таким образом, мы существенно усилим будущую конкурентоспособность наших детей, и их востребованность на рынке труда будет более высокой независимо от выбранной профессии», – сказал президент группы компаний EVEREST Юрий Чубатюк.

Напомним, сегодня раннее программирование в школах уже практикуют Китай, США, Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также значительная часть стран Евросоюза.

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