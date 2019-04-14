​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
Украинский писатель прекратил сотрудничество с "1+1" из-за политики телеканала
​Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"
​Порошенко попросил Зеленского прервать уикенд в Париже ради дебатов на "Олимпийском"
​Штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском"
​Штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском"
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
"Удар" пойдет на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко
"Удар" пойдет на парламентские выборы отдельно от партии Порошенко
Оглядини у Парижі. Чому Макрон зацікавився українськими виборами
Оглядини у Парижі. Чому Макрон зацікавився українськими виборами
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла (обновлено)
В Лондоне напали на автомобиль украинского посла (обновлено)
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
ГлавнаяТехнологии

Хакеры взломали три почтовых сервиса Microsoft

Атака затронула сервисы Outlook, @msn.com и @hotmail.com.

Хакеры взломали три почтовых сервиса Microsoft
Хакеры взломали три почтовых сервиса Microsoft
Фото: EPA\UPG

Хакеры смогли получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей, использующих почтовые службы концерна Microsoft.

Интернет-издание TechCrunch пишет, что утечка данных затронула сервисы @msn.com и @hotmail.com.

Согласно информации портала технических новостей The Verge, кибератака затронула пользователей почтовой программы Outlook.

"Мы решили эту проблему, затронувшую ограниченное количество учетных записей потребителей, отключив взломанные учетные данные и заблокировав доступ злоумышленников", - цитирует TechCrunch письмо команды Microsoft по защите информации.

Хакеры не имели возможность читать содержимое электронных писем пользователей, но им оказалась доступна такая информация, как электронные адреса, на которые отправлялась переписка, заголовки писем и названия папок, сохраняющих письма.

Предполагается, что хакеры не получили доступ к логину пользователя с паролем, но тем не менее Microsoft рекомендует всем затронутым пользователям менять свои пароли.

Кибератака проводилась в период с 1 января до 28 марта, хакеры проникли в систему, взломав учетные данные агента службы поддержки клиентов.

Microsoft предупреждает, что пользователям следует быть особо внимательными в связи с повышенной угрозой фишинговых атак.

Напомним, в феврале Microsoft обнаружила следы хакерских атак из России в аналитических центрах Европы. Атаки коснулись 104 аккаунтов в разных странах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также