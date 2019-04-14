Хакеры взломали три почтовых сервиса Microsoft

Хакеры смогли получить несанкционированный доступ к учетным записям пользователей, использующих почтовые службы концерна Microsoft.

Интернет-издание TechCrunch пишет, что утечка данных затронула сервисы @msn.com и @hotmail.com.

Согласно информации портала технических новостей The Verge, кибератака затронула пользователей почтовой программы Outlook.

"Мы решили эту проблему, затронувшую ограниченное количество учетных записей потребителей, отключив взломанные учетные данные и заблокировав доступ злоумышленников", - цитирует TechCrunch письмо команды Microsoft по защите информации.

Хакеры не имели возможность читать содержимое электронных писем пользователей, но им оказалась доступна такая информация, как электронные адреса, на которые отправлялась переписка, заголовки писем и названия папок, сохраняющих письма.

Предполагается, что хакеры не получили доступ к логину пользователя с паролем, но тем не менее Microsoft рекомендует всем затронутым пользователям менять свои пароли.

Кибератака проводилась в период с 1 января до 28 марта, хакеры проникли в систему, взломав учетные данные агента службы поддержки клиентов.

Microsoft предупреждает, что пользователям следует быть особо внимательными в связи с повышенной угрозой фишинговых атак.

Напомним, в феврале Microsoft обнаружила следы хакерских атак из России в аналитических центрах Европы. Атаки коснулись 104 аккаунтов в разных странах.