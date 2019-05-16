За сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"15 мая вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, из минометов калибра 120 мм - у Марьинки, трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Николаевка, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у н.п. Новотроицкое, пять раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе н.п. Новоселовка Вторая, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Талаковка, из автоматических станковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у н.п. Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников шесть раз. В частности, дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи н.п. Золотое-4, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у н.п. Южный, из минометов калибра 82 мм - в районе н.п. Новгородское, из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Песчаное, из стрелкового оружия - у н.п. Счастье.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотроицкое, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Богдановка, из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Павлополь.

Напомним, за 5 лет войны из Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных.