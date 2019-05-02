Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
ГлавнаяТехнологии

Президент ЮАР собирается сделать программирование обязательным в государственных школах

Систему обучения программированию планируют сделать всеохватывающей и эффективной.

Президент ЮАР собирается сделать программирование обязательным в государственных школах
Фото: itweb.co.za

Президент Южно-Африканской Республики Кирилл Рамафоса во время традиционной сессии ответов на вопросы в Твиттере заявил о том, что планирует сделать программирование обязательным предметом в государственных школах.

«Я буду требовать от департамента базового образования сделать это как можно скорее», - написал он.

Как уточняется на сайте южноафриканской радиостанции «702», предметы, связанные с компьютерами и информационными технологиями, впервые были добавлены в школьные программы ЮАР 40 лет назад. Однако сегодня ставится задача сделать систему обучения программированию всеохватывающей и по-настоящему эффективной.

Автор материала Колин Каллис отмечает, что этот процесс может занять несколько лет. В то же время, он добавил, что, весьма вероятно, в будущем почти каждая профессия будет включать программирование как часть работы. По его словам, подобно тому, как обучение письму позволяет нам общаться с другими людьми, обучение программированию позволяет нам общаться с машинами, и в будущем это станет самым необходимым навыком.

По мнению президента группы компаний EVEREST Юрия Чубатюка, изучение программирования в школах, начиная с ранних классов, обеспечивает однозначное конкурентное преимущество в будущем каждому ребенку в условиях быстроразвивающегося технологического мира. «Уже сегодня мы наблюдаем тенденцию внедрения основ программирования во все возможные профессии, а потому рынок труда выставляет все более завышенные требования к специалистам самых разных сфер деятельности. Через 5-10 лет это будет уже не тенденция, а реальное условие трудоустройства для любого работника, который хочет иметь профессиональный успех и построить удачную карьеру», - сказал Юрий Чубатюк. Он считает, что включение предмета раннего программирования в школьную программу является одним из ключевых залогов формирования всесторонне развитых квалифицированных сотрудников, потребность в которых растет с каждым днем.

Стоить отметить, что в Украине на сегодняшний день эта идея уже активно продвигается. В частности, разработкой программы по обучению программированию детей младшей школы занимается рабочая методическая группа Гимназии А+ при поддержке группы компаний EVEREST.

Напомним, раннее программирование в школах уже практикуют США, Китай, Канада, Сингапур, Австралия, Израиль, Индия, Южная Корея, а также значительная часть стран Евросоюза.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также