Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми

Зростання російської економіки сповільнилося до приблизно 1% у 2025 році

Російська економіка різко сповільнює темпи зростання на тлі затяжної війни проти України та атак українських безпілотників по ключових об’єктах інфраструктури, пише Reuters з посиланням на дані економістів, чиновників та галузевих експертів.

За оцінкою агентства, російська сировинна економіка обсягом близько 3 трильйонів доларів суттєво втратила динаміку: зростання сповільнилося до приблизно 1% у 2025 році проти 4,9% роком раніше.

У першому кварталі 2026 року економіка РФ скоротилася на 0,2%, а прогноз на рік становить лише 0,4%.

Реклама

Кремль пояснює уповільнення високими відсотковими ставками, санкційним тиском та зміцненням рубля.

За оцінками Reuters, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи, виробництво добрив і порти суттєво вплинули на економічну активність у РФ. Йдеться про тимчасове виведення з ладу значної частини нафтопереробних потужностей.

Ці фактори, за даними джерел агентства, також посилюють тиск на промисловість та експортні можливості Росії.

Кремль заявив, що переговорний процес, який розпочався у 2024 році, фактично призупинено. Водночас у ділових колах РФ зростає песимізм через відсутність перспектив послаблення санкцій та можливого притоку інвестицій із Заходу.

За даними Reuters, потенційні мільярдні інвестиційні проєкти також залишаються «замороженими».

Колишній заступник голови Центрального банку РФ Олег В’югін заявив Reuters, що в умовах високої ключової ставки, підвищення податків і скорочення інвестицій російська економіка фактично не має джерел для відновлення зростання.

"Уряд по суті нічого не може запропонувати для відновлення зростання", – зазначив він.

Експерти, на яких посилається Reuters, вважають, що без послаблення санкцій Росія може зіткнутися з тривалою стагнацією через обмежені внутрішні ринки та відсутність зовнішніх інвестицій.

"Економіці потрібен зовнішній поштовх. Його не буде ні з бюджету, ні з банківської системи", – підсумував керівник центру фінансового аналізу одного з найбільших російських банків Михайло Матовніков.