Кешбеком на пальне скористалися 2,3 млн українців, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи”, – нагадала вона.

Національна програма діяла з 20 березня по 31 травня і дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.