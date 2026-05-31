Кешбеком на пальне скористалися 2,3 млн українців, – Свириденко

Національна програма діяла з 20 березня по 31 травня.

Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Кешбеком на пальне скористалися 2,3 млн українців, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи”, – нагадала вона.

Національна програма діяла з 20 березня по 31 травня і дозволила українцям економити від 5% до 15% залежно від виду пального.

91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів.

  • Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони.
