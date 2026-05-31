Bloomberg: ЄС розглядає заморожування цінової стелі на нафту РФ через війну в Ірані

Також у Брюсселі розглядають додаткові санкції проти російського фінансового та енергетичного секторів.

Євросоюз розглядає можливість тимчасово заморозити механізм перегляду цінової стелі на російську нафту на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну в Ірані.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Минулого року ЄС запровадив динамічний механізм, який передбачає автоматичний перегляд граничної ціни на російську нафту кожні шість місяців. Відповідно до нього, цінова стеля встановлюється на рівні 15% нижче середньої ринкової вартості російської нафти марки Urals.

Реклама

Наразі вона становить 44,10 долара за барель і має бути переглянута вже цього літа.

Однак через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки світові ціни на нафту суттєво зросли.

За оцінками співрозмовників агентства, під час липневого перегляду нова цінова стеля могла б автоматично зрости щонайменше до 65 доларів за барель, що перевищує попередню узгоджену країнами G7 стелю у 60 доларів.

Саме тому в ЄС обговорюють кілька варіантів дій. Один із них передбачає повне заморожування нинішньої стелі на рівні 44,10 долара. Інший варіант – призупинення автоматичного підвищення до кінця року або обмеження максимального рівня до 60 доларів за барель відповідно до попередніх домовленостей країн G7.

Очікується, що це питання стане частиною нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Європейська комісія планує завершити підготовку та представити нові обмеження на початку червня.

Крім перегляду нафтових санкцій, у Брюсселі розглядають додаткові заходи проти російського фінансового та енергетичного секторів. Зокрема, санкції можуть торкнутися нових банків, трейдерів нафти, нафтопереробних підприємств та криптовалютних операторів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Також ЄС планує розширити санкційний список так званого «тіньового флоту» Росії, додавши близько 20 танкерів. У перспективі обмеження можуть поширитися і на судна, що перевозять скраплений природний газ (LNG).

Окремо обговорюється запровадження експортних обмежень щодо компаній із Китаю, Індії, Туреччини та країн Центральної Азії, які, за даними ЄС, можуть постачати Росії товари та технології подвійного призначення для військової промисловості.

Крім того, Євросоюз продовжує політику заморожування російських активів. Наразі під блокуванням перебуває близько 210 млрд євро активів Центрального банку РФ, більшість з яких зберігаються через бельгійський депозитарій Euroclear.

У Брюсселі наголошують, що ці кошти залишатимуться замороженими до завершення війни та виплати Росією репарацій Україні.

Уряд Великобританії послабив санкції проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, яке виготовили з російської нафти у третіх країнах.

Схоже рішення щодо російської нафти раніше ухвалили Штати. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про чергове продовження санкційного послаблення, яке дозволяє купувати російську нафту в морі.