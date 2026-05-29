Україна залучить 236 мільйонів євро від Світового банку під гарантію Швеції

Кошти підуть на виплати пенсій, зарплат працівникам бюджетної сфери тощо.

підписання угоди між Мінфіном і Світовим банком
Фото: Мінфін

Міністерство фінансів України та Світовий банк уклали кредитну угоду про надання позики на суму 236 мільйонів євро. 

Фінансування залучили від Міжнародного банку реконструкції та розвитку під фінансову гарантію Швеції, повідомив Мінфін.

Кошти надійдуть до загального фонду держбюджету вже найближчим часом. Їх спрямують на виплати пенсій, зарплат працівникам бюджетної сфери тощо.

Позику виділили в межах масштабного проєкту PEACE in Ukraine («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»). Його запустили в червні 2022 року для забезпечення безперебійної роботи ключових державних органів на національному та регіональному рівнях під час воєнного стану.

З урахуванням цієї нової позики, загальний обсяг міжнародного фінансування, яке вдалося мобілізувати для України завдяки проєкту PEACE, досяг уже майже 53,5 мільярдів доларів.

