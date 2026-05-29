Шмигаль: теплопостачальники заборгували «Нафтогазу» близько 100 млрд грн, проте опалювальний 2027 сезон буде пройдено

Міністерство енергетики найближчим часом винесе на розгляд уряду документи щодо оздоровлення ситуації на балансуючому ринку електроенергії та газу.

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що теплопостачальники заборгували «Нафтогазу» близько 100 млрд грн, проте опалювальний 2027 сезон буде пройдено.

Про це міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, теплопостачальні організації накопичили борг перед НАК «Нафтогаз» близько 100 млрд грн, а також мають заборгованість за поставлену електроенергію. Попри це, «в опалювальному сезоні сумнівів немає», - запевнив він.

Реклама

За словами міністра, проблема має системний характер: під час воєнного стану тарифи для населення заморожені законом, тому теплопостачальникам не вистачає коштів для покриття витрат на газ і електроенергію.

«Це таке замкнене коло, ми не можемо в час війни підняти тарифи для людей. Відповідно, теплопостачальним організаціям не вистачає розміру цих тарифів, щоб покрити витрати за поставлений газ і електроенергію», — пояснив він.

Шмигаль нагадав, що з 2021 року діє механізм передачі 4% ПДФО місцевим бюджетам для покриття різниці в тарифах. У випадках, коли цих коштів не вистачає, уряд готовий розглядати додаткове субсидіювання місцевих бюджетів або місцевих ТКЕ.

Щодо оздоровлення ситуації на балансуючому ринку електроенергії та газу міністерство провело понад 10 нарад і найближчим часом винесе відповідні документи на розгляд уряду.

«Близько і тісно працюємо з Європейським банком реконструкції та розвитку для того, щоб Укренерго могло отримати відповідні кошти для погашення заборгованості балансуючого ринку електроенергії. Найближчим часом, я думаю, протягом найближчих тижнів така антикризова програма буде втілена», — заявив Шмигаль.