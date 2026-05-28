В Уряді прозвітували про реалізацію Планів стійкості регіонів

До 1 червня завершиться перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури.

В Уряді прозвітували про реалізацію Планів стійкості регіонів
Фото: Юлія Свириденко в Telegram

В Уряді прозвітували про підготовку до зими. Відбулось засідання Координаційного центру щодо виконання Планів стійкості регіонів.

Про це повідомила Юлія Свириденко.

В пріоритеті захист критичної інфраструктури.

До 1 червня завершиться перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. На його реалізацію вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Узгодили також додатковий захист підстанцій від FPV-дронів.

Обговорили підключення блочно-модульних котелень та когенераційних установок.

На початку квітня Уряд виділив регіонам 424,8 млн грн для підключення вже наявних у громадах 70 блочно-модульних котелень загальною потужністю 316 МВт. Старт монтажу — з 1 червня.

"Додатково вчора Уряд виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві", - зазначила Свириденко.

 Розподілена генерація та резервне живлення

З 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Триває встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року заплановано загалом 1,5 ГВт.

На засіданні також обговорили забезпечення об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Найбільша потреба залишається у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях. 

  • Уряд розподілив майже 700 млн грн на житло для ВПО та підтримку вразливих категорій. Також обговорили проєкт програми з придбання 1000 будинків у сільській місцевості для ВПО.
