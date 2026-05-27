У четвер Рада має ратифікувати кредитну угоду з ЄС на 90 млрд євро

28 травня український парламент має проголосувати за меморандум і кредитну угоду з Євросоюзом на 90 мільярдів євро.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Завтра ВР ратифікує меморандум та кредитну угоду з ЄС на 90 млрд євро. Надважливе рішення для країни!», - написав нардеп у своєму телеграм-каналі.
- Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки.
- Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Минулого тижня єврокомісар Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною. Цей документ відкрив шлях до отримання макрофінансової допомоги.
- Нещодавно стало відомо, що Україна для отримання першого траншу має виконати низку податкових та інституційних умов.
- Посадовець Європейської комісії на умовах анонімності заявив журналістам, що ідеться про пакет вимог, який наша держава повинна реалізувати на законодавчому та урядовому рівнях.