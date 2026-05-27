У четвер Рада має ратифікувати кредитну угоду з ЄС на 90 млрд євро

Також депутати повинні проголосувати за меморандум.

28 травня український парламент має проголосувати за меморандум і кредитну угоду з Євросоюзом на 90 мільярдів євро.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Завтра ВР ратифікує меморандум та кредитну угоду з ЄС на 90 млрд євро. Надважливе рішення для країни!», - написав нардеп у своєму телеграм-каналі.