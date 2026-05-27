Український бізнес створив раду для виходу на ринки Африки

Вітчизняні підприємці заснували Українсько-африканську ділову раду (UAfrica Business Council) для поглиблення економічного партнерства та інтеграції українського бізнесу на африканському континенті.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Рада працюватиме як простір для взаємодії приватного бізнесу, державних структур, галузевих асоціацій та освітніх інституцій. До її роботи вже долучилися представники Мінекономіки, МЗС, МОН, банківського сектору, аграрних компаній та провідних університетів.

Діяльність платформи поєднуватиме економічний та гуманітарний напрями:

торгівля та логістика: розвиток нових маршрутів, організація бізнес-місій та прямих B2B-контактів.

інвестиції та інфраструктура: супровід інфраструктурних проєктів, постачання вітчизняної агропродукції та розвиток місцевої аграрної інфраструктури в Африці.

гуманітарна сфера та освіта: навчання африканських фахівців в Україні, підтримка медичних, освітніх та соціальних ініціатив.

безпековий досвід: обмін українським досвідом у сферах стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

У квітні цього року в межах президентської гуманітарної програми «Продовольство з України» у Гані розпочав роботу перший український агрохаб. Цей центр переробки та розподілу продукції має зміцнити продовольчу безпеку та оптимізувати логістичні ланцюжки із країнами Західної Африки.