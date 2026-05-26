В МЗС розповіли про підсумки форуму Україна-Африка

В Африці найближчим часом відкриється ще 2 українських посольства.

Фото: МЗС України в Telegram

З нагоди Дня Африки в Україні відбувся форум “Україна – Африка: Минуле, сучасне і майбутнє взаємин”. Очільник МЗС закликав до спільної боротьби з російським впливом і дезінформацією на континенті.

Про це розповіли в Міністерстві зовнішніх справ України.

Україна прагне збільшити товарообіг із країнами Африки та перевищити довоєнний показник у 6,7 млрд доларів. 

За останні роки відкрито 8 нових українських посольств на континенті, а кількість дипломатичних місій зросла до 18. Також планується відкриття посольства в Замбії та генерального консульства в Кейптауні

“Україна розглядає Африку не як об'єкт допомоги, а як рівноправного, сильного суб'єкта глобальної політики. Ми йдемо на континент як «провайдер» і партнер готових, високотехнологічних рішень. Африка цінує силу, технології та реальну присутність — і саме це ми маємо на меті забезпечувати. Взаємна вигода має бути в центрі наших відносин у всіх сферах”, - зауважив глава МЗС. 

Також, за словами Сибіги, Україна із партнерами ініціює створення регіонального кіберальянсу та центру моніторингу російського впливу та боротьби з дезінформацією. 

Серед іншого, в рамках форуму Україна запропонувала експорт готових рішень для цифровізації державних послуг на основі «Дії».

Президент України Володимир Зеленський відкритий до зустрічей з африканськими лідерами та до діалогу з Африканським союзом, — заявив глава МЗС Андрій Сибіга. 

  • Україна ініціюватиме санкції проти мереж, причетних до вербування африканських найманців. МЗС вимагатиме довічної заборони на в'їзд до ЄС африканцям, які воюють на боці РФ.
